Documentaire

Quand les communautés de fans s’approprient l’image et le destin des personnages fictifs qui leur sont chers.

Véritable phénomène, le fan art est un mouvement né des communautés de fans qui s’approprient des personnages fictifs par le dessin ou l’écriture en imaginant des aventures et des représentations personnelles. Hommage ou plagiat, cette pratique artistique trouve ses origines dans une histoire de l’art méconnue où même les grands maîtres reproduisaient le style de leurs idoles.

Sur la carte du monde, il manque un continent. Il est fait de serveurs, de câbles et d’interactions virtuelles. C’est un continent invisible et pourtant, c’est ici que nous vivons désormais. Dans ce territoire intangible sont apparues de nouvelles esthétiques, de nouvelles pratiques et de nouvelles formes de langages destinés à communiquer nos idées, nos réflexions et nos émotions. Dans cet immense océan composé de 1 et de 0, une autre culture se dévoile, avec ses propres codes, ses propres croyances et autant de visions de la réalité.

