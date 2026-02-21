Parfois, le recul du temps permet de mesurer avec plus de justesse l’ampleur d’un événement artistique. Aujourd’hui, il apparaît clairement que la participation de l’artiste batikière Snezhanka Spasova Nikolova au projet “Arte On Tour Europa 2025” a constitué un moment significatif dans le paysage artistique européen. Du 17 au 19 octobre 2025, l’espace prestigieux du Carrousel du Louvre à Paris a accueilli l’étape finale...
Les artistes d’Art brut sont des autodidactes souvent marginaux. Ils créent des œuvres qui leur permettent d’échapper à la...
Dans un contexte où la demande de transparence s’intensifie, tant en ce qui concerne la recherche de provenance que...
L’art a-t-il toujours pour vocation d’être éternel ? « Twist » rencontre des artistes qui façonnent des œuvres fascinantes, conçues pour...
Explorant avec délice la magie des nouvelles technologies, l’artiste Camille Scherrer réenchante la réalité de son regard poétique et...
Conférence donnée par l’historien d’art, Jean-Philippe Theyskens ‘Qui a peur de l’art contemporain ?’ en décembre 2019 à l’ING...
Joseph Chalverat est un imagier naturaliste du Jura, profondément ancré avec la nature. Il est passionné par tout ce...
Michaël Ventura transforme la vision que l’on a des choses au point qu’un banal brin d’herbe s’anime de lueurs...
Pourquoi l’art est-il considéré comme de l’art ? Et quelles symboliques se cachent derrière les objets et rituels du...
Ce sont des artistes français qui n’ont pas de frontière. Leur territoire, les cinq continents. Culture T se penche...
Le baiser n’est pas universel, dans certains pays il est interdit. Dans l’art il n’a jamais été une évidence....
Roberta González, née le 13 septembre 1909 à Paris et décédée le 10 juillet 1976 à Chauconin-Neufmontiers, était une...
Face à un monde où les certitudes vacillent, le premier réflexe consiste à se retirer dans son chez-soi. Mais...
Cela fait 115 ans, que la famille italienne Patrizio exerce l’art de la mosaïque. Leur atelier marseillais est le...
Paris, la ville de coeur des artistes où passion et émotion s’entremêlent. Artistes peintre, photographe, designer ou encore créateur,...
Comment les images de femmes soumises ou endormies, présentes dans l’art depuis l’Antiquité, ont-elles façonné nos perceptions du consentement...
La déesse Cérès est trop abîmée pour rester dans les jardins du château de Versailles. Une équipe de statueurs-mouleurs...
En 2021, les ventes de NFT (acronyme en anglais de « jetons non fongibles »), des certificats numériques garantissant l’authenticité et...
La constitution des musées de France, à travers les XIXe et XXe siècles, s’est faite dans le sillage des...
Dans cette vidéo, explorez le parcours de Nix, pionnier du rap sénégalais, qui a révolutionné la scène musicale avec...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site