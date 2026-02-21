Ressources Dans la même catégorie

Article L’éco-batik au cœur de Paris : la voix du textile au Carrousel du Louvre Parfois, le recul du temps permet de mesurer avec plus de justesse l’ampleur d’un événement artistique. Aujourd’hui, il apparaît clairement que la participation de l’artiste batikière Snezhanka Spasova Nikolova au projet “Arte On Tour Europa 2025” a constitué un moment significatif dans le paysage artistique européen. Du 17 au 19 octobre 2025, l’espace prestigieux du Carrousel du Louvre à Paris a accueilli l’étape finale...

Conférence Art brut : une marginalité créatrice Les artistes d’Art brut sont des autodidactes souvent marginaux. Ils créent des œuvres qui leur permettent d’échapper à la...

Documentaire Magnifique ! La beauté de l’art éphémère L’art a-t-il toujours pour vocation d’être éternel ? « Twist » rencontre des artistes qui façonnent des œuvres fascinantes, conçues pour...

Documentaire Camille réenchante la réalité en réalisant des œuvres interactives poétiques Explorant avec délice la magie des nouvelles technologies, l’artiste Camille Scherrer réenchante la réalité de son regard poétique et...

Conférence Qui a peur de l’art contemporain ? Conférence donnée par l’historien d’art, Jean-Philippe Theyskens ‘Qui a peur de l’art contemporain ?’ en décembre 2019 à l’ING...

Documentaire Fasciné par le vivant, Joseph Chalverat peint et sculpte les animaux sauvages Joseph Chalverat est un imagier naturaliste du Jura, profondément ancré avec la nature. Il est passionné par tout ce...

Documentaire En jouant avec la lumière, Michaël Ventura nous propulse dans un autre univers Michaël Ventura transforme la vision que l’on a des choses au point qu’un banal brin d’herbe s’anime de lueurs...

Podcast Mike Kelley – L’art pour rester humain Pourquoi l’art est-il considéré comme de l’art ? Et quelles symboliques se cachent derrière les objets et rituels du...

Documentaire Artistes français sans frontières Ce sont des artistes français qui n’ont pas de frontière. Leur territoire, les cinq continents. Culture T se penche...

Documentaire Ces baisers-là Le baiser n’est pas universel, dans certains pays il est interdit. Dans l’art il n’a jamais été une évidence....

Conférence Roberta Gonzalez : un parcours artistique forgé par la guerre Roberta González, née le 13 septembre 1909 à Paris et décédée le 10 juillet 1976 à Chauconin-Neufmontiers, était une...

Documentaire L’importance d’un chez-soi Face à un monde où les certitudes vacillent, le premier réflexe consiste à se retirer dans son chez-soi. Mais...

Documentaire L’histoire de Marseille racontée à travers l’or Cela fait 115 ans, que la famille italienne Patrizio exerce l’art de la mosaïque. Leur atelier marseillais est le...

Documentaire Paris ville des artistes, où s’entremêlent passion et émotion Paris, la ville de coeur des artistes où passion et émotion s’entremêlent. Artistes peintre, photographe, designer ou encore créateur,...

Documentaire Versailles : le sauvetage de la déesse Cérès La déesse Cérès est trop abîmée pour rester dans les jardins du château de Versailles. Une équipe de statueurs-mouleurs...

Documentaire What the Punk ! 526 pixels qui bousculent l’histoire de l’Art En 2021, les ventes de NFT (acronyme en anglais de « jetons non fongibles »), des certificats numériques garantissant l’authenticité et...