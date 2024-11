Documentaire



Les professeurs et jurés des télé-crochets, comme Bruno Vandelli, Armande Altaï et Oscar Sisto, deviennent des figures médiatiques grâce à leurs enseignements en chant, danse et théâtre. Suivis par des millions de téléspectateurs, ces professionnels expérimentent une notoriété soudaine, et certains d’entre eux parviennent à tirer parti de ce succès. Plongée dans l’univers de ces mentors qui jonglent avec la célébrité et leur passion pour l’enseignement.