Documentaire

Philippe Parreno est l’un des artistes contemporains les plus créatifs de sa génération. Figure éminente de la scène artistique internationale, il doit sa renommée à l’originalité de son travail et à la diversité de ses pratiques. Une expression artistique protéiforme : dans son univers cohabitent vidéos, performances, design, sculpture, musique… Ce documentaire inédit se propose de suivre le processus créatif inédit d’un des plus grands artistes contemporains à l’occasion d’une « carte blanche » proposée par le Palais de Tokyo. Philippe Parreno s’attache à réinventer le principe même de l’exposition traditionnelle, pour la transformer en une expérience totale, immersive. Une expérience souvent troublante. Au cœur de son travail : l’ambition de générer d’étranges sensations, de côtoyer des fantômes, de ressentir une autre réalité. La scénographie est à elle seule une œuvre d’art, enveloppante et sensorielle. Un documentaire de Yoan Zerbit.