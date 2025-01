Conférence

Porté par les laboratoires François-Georges Pariset et MICA de l’Université Bordeaux Montaigne, le colloque « Expositions et médias : enjeux d’une dialectique actuelle » entend questionner et analyser, à travers une approche pluridisciplinaire, la production et la réception des expositions à l’ère des Technologies d’Information et de Communication.