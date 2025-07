Conférence

Si demain on n’a plus la potion magique qui nous a permis de bâtir partout plein de cinémas, de bibliothèques, de musées, si on n’a plus les quantités énormes d’énergies fossiles et de métaux pour « construire » la culture comme on le fait aujourd’hui, comment on pourrait continuer à trouver, autour de nous, dans le monde vivant, des formes de culture qui nous fascinent et qui nous nourrissent ?