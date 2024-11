Documentaire



Découvrez trois jeunes talents africains qui fusionnent culture et créativité : Tsanta Randriamihajasoa, un multi-instrumentiste malgache de 20 ans qui brille dans le jazz et la pop avec une touche malgache ; Peintre Obou, artiste ivoirien créateur du « Braid Art », qui dévoile la beauté cachée à travers ses portraits et collages ; et James Ekollo, pianiste classique camerounais, qui rend la musique classique accessible avec son projet “Les célèbres pièces de piano”.

Réalisation : Dan Assayag