Documentaire

Le tatouage connaît un succès phénoménal. Plus d’un Européen sur cinq âgé de 18 à 35 ans porte au moins un tatouage. Dans les montagnes suisses, le célèbre tatoueur Filip Leu raconte comment cet artisanat traditionnel, longtemps marginal, est devenu une véritable forme d’art.

En 2024, le performeur autrichien Wolfgang Flatz vend pour plusieurs millions d’euros les tatouages gravés sur sa peau. Après sa mort, les douze inscriptions sur son corps appartiendront à un collectionneur suisse. D’ici là, des reproductions de ces dessins indélébiles seront exposées dans des musées, comme c’est le cas actuellement à Linz, en Autriche. Mais ce geste provocant interroge : qu’est-ce qui fait d’un tatouage une œuvre d’art ? Et quelle est sa valeur marchande ?

« Twist » explore la relation complexe entre le monde du tatouage et celui de l’art, révélant combien les deux sont liés. Holm Friebe, cofondateur de « Works on Skin », explique que ce projet auxquels participent des artistes de renom, a pour vocation de générer des compléments de revenus, pour des artistes moins connus, loin de la bulle spéculative du marché de l’art.

La pratique du tatouage doit sa reconnaissance artistique, entre autres à des tatoueurs comme Filip Leu, artiste suisse qui a redéfini le genre. Au-delà de sa signification symbolique, un bodysuit réalisé par son studio « The Leu Family’s Family Iron » est aussi une véritable œuvre d’art.

Ce même esprit anime le duo britannique The Expanded Eye qui vit depuis 2018 à Lisbonne. Bois, argile, pierre, aiguille et encre : Jade Tomlinson et Kev James se laissent guider par le matériau. Leurs créations, qu’elles soient gravées sur la peau ou exposées dans un musée, portent une signature artistique immédiatement reconnaissable.

Disponible jusqu’au 18/05/2026