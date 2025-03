Conférence

Cynthia Bresolin est plasticienne, docteure en art et théories des arts. Entre récupération et détournements culturels, cette conférence gesticulée parle d’instrumentalisation de l’art et de domination par élitisme intellectuel, de résistances et de subversion face aux normes. On y décortique la posture du spectateur tout en lui donnant des armes de résistance pour interroger et /ou récupérer un sens critique.