Il est entré dans le cœur des Français par la grande porte, c’est-à-dire le petit écran. Son personnage culte des Deschiens, qui a marqué toute une génération, lui colle à la peau. Il vient de recevoir un Molière pour « J’ai des doutes », spectacle qu’il a créé pour honorer Raymond Devos. François Morel, artiste prolifique et protéiforme, aime les chaussons aux pommes.

C’est par cette révélation édifiante que s’ouvre le portrait de cet artiste singulier. Un portrait fidèle parce que fantaisiste, juste parce que parsemé d’exagérations et d’autodérision. Et c’est Philippe Lallemant, réalisateur des tout premiers Deschiens où il l’a rencontré, qui signe cet hommage, à la fois espiègle et attachant, prenant la forme d’une déambulation dans la vie de l’artiste en mouvement, en perpétuelle création. Avec une fenêtre sur les coulisses. Et quelques cadeaux surprises.

On suit ainsi François Morel en répétition, lors d’une séance de dédicace, sur scène en représentation. Ce dilettante hyperactif navigue aisément entre la radio, le théâtre, la télévision et le cinéma. Hors des cases et des étiquettes dont il s’affranchit allègrement, il mélange les genres et s’autorise les pas de côtés. François Morel est un touche-à-tout infatigable.

Amoureux des mots et de la chanson, François Morel célèbre la langue française avec humour, sensibilité, audace et poésie. Il raconte les vicissitudes du monde, en exerçant son talent pour l’absurde et la légèreté.

On découvre un homme d’une simplicité déroutante, au contact humain aisé et chaleureux. Ainsi le dépeignent tous ses amis et collaborateurs, anciens comme actuels. Unanimement ou presque.

François Morel ouvre les portes de l’imaginaire et sème, partout, de petits grains de folie.

Ce film est une journée à la fête foraine. On la passe en compagnie de François Morel, dans une joie et une douceur régressives. Comme un enfant déguste sa gourmandise préférée.

Intervenants : Olivier Saladin, Yolande Moreau, Patrick Pelloux, Jean-Michel Ribes, Pascal Rabaté, Raymonde Viret, Patrick Cohen, Jacques Weber, Olivier Broche, Daniel Pennac, Valérie Levy

Documentaire réalisé par Philippe Lallemant