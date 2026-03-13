L’univers de la lecture traverse une mutation profonde, oscillant entre la nostalgie du papier et l’audace des technologies numériques....
Il y a des histoires qui traversent les époques sans craindre le mouvement. Ainsi en est-il de l’atelier de...
« Les éditeurs qui se pensent écrivains peuvent faire beaucoup de dégâts. » Fils d’un marin et d’une ouvrière,...
Si Alexandre Dumas était né au XXe siècle, aurait-il été embauché comme scénariste chez Marvel ? Une question un...
Histoire croisée de George Orwell et d’Aldous Huxley, les auteurs des deux grands romans d’anticipation, »1984″et »Le meilleur des mondes ».Ecrits il...
Si la lecture pour comprendre le monde est boudée depuis longtemps déjà, le « new adult » en revanche fait florès....
Le Petit Prince, œuvre intemporelle d’Antoine de Saint-Exupéry, transcende les simples récits pour enfants en offrant une exploration profonde...
J.R.R. Tolkien, célèbre pour son univers fantastique riche en détails et en mythes, est souvent perçu comme un maître...
Ecrivain naturaliste, poète généreux, Alphonse Daudet a exprimé tous les styles : roman autobiographique, réaliste ou satirique, pièces de...
La Revue des Études Anciennes et son Carnet “Actualités des Études Anciennes”,ont le plaisir de recevoir Pierre Sauzeau (professeur émérite de...
Si certains préfèrent ne rien savoir du labeur et des épreuves traversées pour la création d’une oeuvre, savourant bien...
A ceux qui cloisonnent le monde littéraire, elles pourraient dire de manger leurs morts. A la place, elles nous...
L’écrivaine Régine Deforges, disparue en 2014, a passé plus de trente ans avec son dernier mari dans sa maison...
Christian Husler, ancien pêcheur parsème les cours d’eau de sa jeunesse d’effigies des poissons qui les peuplaient alors. Dans...
« L’air du Monde » est le huitième roman de l’écrivain Victor Kathémo où il aborde de façon réaliste et poétique...
Visites privées vous propose de revenir sur la vie de cet auteur illustre qui a su marquer la littérature.
Pour Léonard de Vinci, l’écriture est un outil fondamental pour traiter et enregistrer l’expérience de la réalité. Comme le...
Le 20 juillet 2025, Frantz Fanon aurait eu 100 ans. Auteur de renom, il n’a cessé d’analyser les mécanismes...
Agatha Christie à Greenway House – George Sand à Nohant – Victor Hugo à Guernesey. Depuis les réserves du...
William Shakespeare demeure, quatre siècles après sa disparition, l’une des figures les plus fascinantes et pourtant les plus insaisissables...
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