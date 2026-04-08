Rutebeuf, poète du XIIIe siècle, demeure l’une des figures emblématiques de la littérature médiévale française. Naviguant entre l’humour et la mélancolie, ses œuvres reflètent les contrastes d’une époque marquée par des bouleversements sociaux et politiques. Connu pour sa maîtrise de la satire, Rutebeuf critique avec acuité les moeurs de son temps, abordant des thèmes aussi divers que la pauvreté, la religion, et l’amour, souvent avec un regard empreint d’une ironie mordante. Ses poèmes, caractérisés par leur forme variée et leur langage accessible, témoignent d’une volonté de s’adresser à un public large. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve « Le Miracle de Théophile », qui raconte l’histoire d’un pacte avec le diable, et « La Complainte Rutebeuf », où le poète dépeint ses propres malheurs avec une sincérité touchante. Rutebeuf reste aujourd’hui encore une source précieuse d’informations sur la société médiévale et un témoignage vivant de la richesse de la poésie ancienne française.