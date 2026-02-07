Conférence

Avec un regard critique, Paul Tréguer, océanographe, revisite l’œuvre de Jules Verne. Cette conférence explore les visions avant-gardistes de l’auteur sur les ressources marines et leur exploitation future.

Plongez dans les aventures d’Edward Glenarvan, Cyrus Smith et le capitaine Nemo. À travers leurs récits, Jules Verne nous transporte dans des explorations maritimes fascinantes et imaginatives.

Jules Verne avait prévu l’épuisement des ressources fossiles et imaginé des solutions alternatives comme l’électrolyse de l’eau pour produire de l’hydrogène. Ses idées, autrefois considérées comme de la science-fiction, sont aujourd’hui au cœur des débats sur l’énergie du futur.

Si Jules Verne écrivait aujourd’hui, où nous emmènerait-il ? Vers les profondeurs des océans ou les mers de méthane liquide de Titan ? Cette conférence explore les parallèles entre les visions de Verne et les recherches scientifiques modernes.