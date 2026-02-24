Ressources Dans la même catégorie

Conférence Léonard, l’écriture en mouvement Pour Léonard de Vinci, l’écriture est un outil fondamental pour traiter et enregistrer l’expérience de la réalité. Comme le...

Conférence Jeannine Worms Jeannine Worms, née Éliane Jeannine Metzger le 19 avril 1923 à Buenos Aires, était une dramaturge et femme de lettres française....

Podcast Théocrite – Les Muses amoureuses des Bergers Théocrite, poète grec du IIIe siècle avant J.-C., a grandement influencé la poésie pastorale en Europe, notamment avec ses...

Podcast Sapphô de Mythilène Elle disait : « Pour certains c’est un rassemblement de fantassins, pour d’autres de cavaliers, pour d’autres de navires, qu’ils...

Documentaire Antoine de Saint-Exupéry : le dernier romantique Pionnier de l’aviation, héros de l’Aéropostale, écrivain récompensé par de prestigieux prix littéraires… : Antoine de Saint-Exupéry ne se...

Article Quelle importance pour l’orthographe ? L’orthographe joue un rôle crucial dans notre société, bien au-delà de la simple maîtrise de la langue. Elle est...

Conférence La figure du combattant dans la littérature du XXe siècle Mr François Sureau, avocat, écrivain et membre de l’Académie française pour une conférence sur « La figure du combattant dans...

Conférence Histoire du contemporain ou comment écrire après la littérature ? Histoire du monde, histoire de soi : tel est le destin double qui se donne dans l’Après-littérature, dans le...

Documentaire Harry Potter : succès et inspirations Il y a 20 ans débarquait dans les cinémas britanniques un petit garçon avec des lunettes rondes armé d’une...

Documentaire Denis Diderot – Grand Ecrivain (1713-1784) – Partie 2 Deuxième partie du documentaire sur Diderot, grand écrivain philosophe des Lumières. Un documentaire d’Anne Laure Breton.

Conférence Nerval, la quête de l’étoile – Des Chimères à Aurélia Comment le bref recueil poétique des Chimères, qui vient clore Les Filles du feu, retrace à la fois l’itinéraire...

Article Les chiffonniers bretons de Paris – Luc Corlouer Le livre Les chiffonniers bretons de Paris de Luc Corlouër explore un chapitre méconnu de l’histoire parisienne : celui...

Podcast Eschyle – Le colosse enfoui (1/2) Eschyle, né vers 525 av. J.-C. à Éleusis, en Grèce antique, est l’un des plus grands dramaturges de l’Antiquité...

Documentaire Philip K. Dick, l’écrivain visionnaire Aujourd’hui, nous allons rencontrer un auteur de science-fiction qui a su explorer les frontières de la réalité. En effet,...

Conférence L’aventure, réenchanter l’incertitude Florence Roche nous présente le livre L’aventure, réenchanter l’incertitude, paru le 10 avril 2025. Ce livre croise les regards...

Documentaire Avec ou sans filtre – Jean-Marie Rouart Fidèle à la Corse depuis 50 ans, le plus jeune immortel de l’Histoire remonte le fil de son parcours...

Podcast Sylvain Tesson : avec les fées, à la recherche du merveilleux Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Sylvain Tesson, l’écrivain voyageur. Lorsque nous sommes enfants, notre monde est peuplé de rêves...