« L’écriture n’est pas thérapeutique. » : Elle a vendu plus d’un million d’exemplaires de « Rien ne s’oppose à la nuit », son « No et moi » est déjà un classique. Mais comment s’autoriser soi-même à écrire puis à rendre public des secrets familiaux ? Où se situe la frontière entre la vérité et la fiction ? Loin de mener une banale causerie-promo en plateau, l’écrivaine Delphine de Vigan s’entretient avec Richard Gaitet dans une émission fouillée et alerte sur les livres et le métier d’écrire.