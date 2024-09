Documentaire

Une visite de l’extravagante maison où Victor Hugo passa son exil à Guernesey entre 1855 et 1870, la Hauteville House, entièrement conçue par l’écrivain. Ce documentaire se penche également sur un aspect méconnu d’Hugo : ses talents de décorateur, d’architecte et de dessinateur.

De 1855 à 1870, Victor Hugo passa son exil à Guernesey, à Hauteville House, qu’il acquit avec la manne apportée par le succès des Contemplations. À l’occasion de la réouverture de cette demeure, en avril 2019, après dix-huit mois de travaux, ce documentaire se penche sur un aspect méconnu de l’écrivain : ses talents de décorateur, d’architecte et de dessinateur. À la fois baroque, sombre ou lumineuse, ouvragée, chargée de symbole et extravagante, Hauteville House se dresse tel un portrait du poète en trois dimensions. Visite de l’édifice en compagnie de restaurateurs d’art, qui s’efforcent avec minutie de lui redonner son éclat d’antan, et de conservateurs qui font entrer dans l’intimité de l’œuvre de Victor Hugo.

Lieu d’inspiration

Le directeur des Maisons de Victor Hugo, Gérard Audinet, débusque les intentions de l’écrivain derrière chaque détail, tandis que son biographe Jean-Marc Hovasse, directeur de recherches au CNRS, raconte sa vie d’exilé. C’est durant cette période qu’il écrit ou achève ses plus grandes œuvres, des Misérables aux Travailleurs de la mer, qu’il livre ses pensées sur l’exil, la famille et poursuit ses combats pour l’égalité et la république, contre la peine de mort et la misère. Victor Hugo était attaché à l’île de Guernesey, présentée ici à travers son regard et ses écrits, dans des séquences qui révèlent la beauté sauvage du site.