Dans le roman policier, la question de la crédibilité se révèle essentielle, car elle conditionne à la fois l’adhésion du lecteur et la réussite de l’intrigue. Le lecteur accepte d’entrer dans un univers régi par des codes particuliers, mais cette immersion suppose que les événements, les comportements des personnages et la logique de l’enquête restent suffisamment cohérents pour paraître plausibles. La crédibilité ne signifie pas un réalisme absolu ; il s’agit plutôt d’un équilibre subtil entre la rigueur interne du récit et l’imagination romanesque.