Documentaire

A New York, à Paris, en Guyane, Maryse Condé raconte son existence nomade : ses origines africaines et son enfance guadeloupéenne, ses études à Paris, puis ses premières années de mariage en Guinée, sa rencontre avec un Anglais et son amour pour New York… Elle dit ici son goût pour l’ailleurs, son besoin de voyager pour comprendre le monde.

Sur sa route, c’est finalement elle-même qu’elle cherche : une femme noire, écrivain, engagée dans la défense de la littérature créole, dont l’un des grands combats a aussi été la reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’humanité. Dans ce film, elle donne à voir, en toute générosité, son vrai visage. Celui d’une femme de convictions, consciente de ses contradictions…