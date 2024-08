Podcast



Sylvia Plath, née le 27 octobre 1932 à Jamaica Plain, dans la banlieue de Boston, et morte le 11 février 1963 à Primrose Hill (Londres), est une écrivaine et poétesse américaine, autrice de poèmes, d’un roman, de nouvelles, de livres pour enfants et d’essais. Si elle est surtout connue de façon internationale pour sa poésie, elle tire également sa notoriété de « The Bell Jar » (en français, « La Cloche de détresse »), roman d’inspiration autobiographique qui décrit en détail les circonstances de sa première dépression, au début de sa vie d’adulte. Sa vie, son œuvre et son esthétique poétique et littéraire sont le sujet de milliers d’études dans le monde entier. Elle publie son premier recueil de poèmes, « The Colossus », en Angleterre en 1960. Depuis son suicide en 1963, Sylvia Plath est devenue une figure emblématique dans les pays anglophones, les féministes voyant dans son œuvre l’archétype du « génie féminin écrasé par une société dominée par les hommes », les autres voyant en elle une icône dont la poésie, en grande partie publiée après sa mort, fascine comme la bouleversante chronique d’un suicide annoncé.