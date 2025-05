Conférence

À quoi pense la littérature de jeunesse ? – Des enfants, des questions, des histoires « Pourquoi on meurt ? », « On peut être méchant et heureux ?», « Comment on peut savoir que c’est vrai ? », « Est-ce que je suis libre de choisir mon avenir ? ». Nous sommes souvent réveillés par les enfants. Leurs questions étonnantes secouent nos habitudes de pensée et nous tirent hors de la caverne de nos certitudes. Et si l’on saisissait les pistes ouvertes dans les livres pour nous éclairer ? Cet ouvrage est le fruit d’un long et passionnant voyage où se rencontrent la philosophie, la littérature et l’enfance. Il propose une réflexion sur les enjeux d’une démocratisation de la philosophie dès le plus jeune âge et sur la place que tient la fiction dans notre compréhension du monde. Il présente des conseils de lectures et des retours d’expérience sur des ateliers menés aux quatre coins de la planète. A quoi pense la littérature de jeunesse ? aspire à répondre au mot d’ordre de Denis Diderot : « Rendons la philosophie populaire! ».