En 2012, la filière Information documentaire de la Haute école de Gestion de Genève a souhaité mettre sur pied un cycle de conférences pour permettre à des professionnels du domaine de faire part de leur expertise. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, trois invités bénéficient d’une tribune pour présenter et développer une thématique d’importance pour l’avenir des métiers de l’information documentaire. Ces conférences sont ouvertes à toutes les personnes intéressées par les sujets traités.