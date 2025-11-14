Ressources Dans la même catégorie

Conférence Victor Hugo : le dernier jour d’un condamné En 1829, Victor Hugo, alors étoile montante de l’aile la plus moderne du royalisme – et déjà chef de...

Conférence Victor Hugo dans les années 1870 : littérature et politique mêlées Après avoir rappelé le contexte littéraire et politique et évoqué les engagements et les publications de Victor Hugo pendant...

Article Albert Camus et l’absurdité de l’existence L’éminent écrivain et penseur Albert Camus s’est illustré à travers une multitude de genres littéraires, du théâtre aux essais...

Podcast Maurice Barrès : l’écriture et la politique Il ne cesse de pleuvoir dans les rues de la capitale qui, en ce matin du 8 décembre 1923,...

Conférence Nerval, la quête de l’étoile – Des Chimères à Aurélia Comment le bref recueil poétique des Chimères, qui vient clore Les Filles du feu, retrace à la fois l’itinéraire...

Podcast Jules Verne : voyage au centre des sciences Jules Verne est-il un aventurier ? Comment se documentait-il pour écrire ses romans ? Quelle place pour la science...

Documentaire Marguerite Yourcenar Il aura fallu attendre le 6 mars 1980 pour que Marguerite Yourcenar devienne la première femme à être admise...

Documentaire Sur les pas d’un écrivain, Alain Fournier C’est en 1891, à l’âge de 5 ans que le jeune Henri Alban Fournier, s’installe dans l’école d’Epineuil-le-Fleuriel, un...

Documentaire René Char – Nom de guerre Alexandre En 1941, le poète René Char (1907-1988) prend les armes et passe au maquis dans la région de Céreste,...

Documentaire Le poème est dedans La poésie dite aux bébés de la crèche et aux personnes de l’epad, ainsi qu’aux personnels de la crèche...

Podcast Qu’est-ce qu’un virelangue ? « Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? » Cette question est sans aucun doute le plus célèbre virelangue de...

Documentaire Luigi Galvani, l’homme derrière Frankenstein À la fin du XVIIIe, un médecin, Luigi Galvani, cherche à comprendre les mystères du fonctionnement du corps humain....

Conférence Louis-Ferdinand Céline Le cas Céline est devenu un cas d’école : on le cite à chaque fois que l’on veut montrer...

Documentaire Harry Potter, la magie d’un succès Ce film propose un décryptage du succès d’Harry Potter en essayant de comprendre pourquoi cette série littéraire a-t-elle déclenché...

Documentaire Le dossier « Docteur Jivago » De la clandestinité au Nobel de littérature en 1958, la folle histoire du « Docteur Jivago », le roman avec lequel...