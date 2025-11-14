En 1829, Victor Hugo, alors étoile montante de l’aile la plus moderne du royalisme – et déjà chef de...
Après avoir rappelé le contexte littéraire et politique et évoqué les engagements et les publications de Victor Hugo pendant...
Reconnue comme « la mère du théâtre américain », Susan Glaspell fut révélée en tant qu’autrice dramatique par sa...
L’éminent écrivain et penseur Albert Camus s’est illustré à travers une multitude de genres littéraires, du théâtre aux essais...
Il ne cesse de pleuvoir dans les rues de la capitale qui, en ce matin du 8 décembre 1923,...
Dans un cheminement libre – et subjectif ! – mené selon ces trois étapes, Agnès Spiquel aborde quelques aspects...
Comment le bref recueil poétique des Chimères, qui vient clore Les Filles du feu, retrace à la fois l’itinéraire...
Jules Verne est-il un aventurier ? Comment se documentait-il pour écrire ses romans ? Quelle place pour la science...
Il aura fallu attendre le 6 mars 1980 pour que Marguerite Yourcenar devienne la première femme à être admise...
C’est en 1891, à l’âge de 5 ans que le jeune Henri Alban Fournier, s’installe dans l’école d’Epineuil-le-Fleuriel, un...
En 1941, le poète René Char (1907-1988) prend les armes et passe au maquis dans la région de Céreste,...
La poésie dite aux bébés de la crèche et aux personnes de l’epad, ainsi qu’aux personnels de la crèche...
« Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? » Cette question est sans aucun doute le plus célèbre virelangue de...
À la fin du XVIIIe, un médecin, Luigi Galvani, cherche à comprendre les mystères du fonctionnement du corps humain....
Le cas Céline est devenu un cas d’école : on le cite à chaque fois que l’on veut montrer...
Ce film propose un décryptage du succès d’Harry Potter en essayant de comprendre pourquoi cette série littéraire a-t-elle déclenché...
De la clandestinité au Nobel de littérature en 1958, la folle histoire du « Docteur Jivago », le roman avec lequel...
Dans l’œuvre de Molière, la médecine occupe une place particulière, oscillant entre satire incisive et dénonciation sociale. Le dramaturge...
Les fautes d’orthographe explosent chez les élèves : 9 erreurs de plus en dictée qu’il y a 30 ans....
