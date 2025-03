Documentaire

En 1948, Dorothy Carrington, une écrivaine et historienne britannique de renom, pose ses valises à Ajaccio, fascinée par la richesse culturelle et l’histoire profonde de la Corse. Cette décision marque le début d’une passion qui l’amènera à consacrer sa vie à l’étude et à la préservation du patrimoine insulaire. Issue d’une famille aristocratique, elle abandonne très tôt les cercles mondains de Londres pour explorer des territoires moins connus, mus par une curiosité insatiable et un goût prononcé pour l’authenticité.