Li Po, également connu sous le nom de Li Bai, était l’un des plus grands poètes de la dynastie Tang en Chine. Né en 701, il a laissé derrière lui un héritage littéraire impressionnant, composé de milliers de poèmes qui ont inspiré des générations de lecteurs et de poètes. Sa poésie est caractérisée par sa nature lyrique, son utilisation habile de l’imagerie et son exploration des thèmes de l’amour, de la nature et de la spiritualité. Li Po a vécu une vie tumultueuse, marquée par des voyages incessants, des rencontres avec des personnalités importantes de son époque et des excès dans la consommation d’alcool. Malgré sa mort précoce à l’âge de 62 ans, son influence perdure et son œuvre continue d’être célébrée et étudiée dans le monde entier.