Documentaire

Derrière les célèbres contes, deux hommes passionnés de langue, de littérature, mais également de politique. Les frères Grimm se racontent, dans un documentaire ancré dans l’Allemagne du XIXe siècle.

En 1837, les célèbres auteurs de contes Jacob et Wilhelm Grimm exercent en tant que professeurs dans la ville universitaire de Göttingen, en Allemagne. La période est trouble : quatre ans après l’adoption d’une Constitution accordant aux bourgeois et aux paysans le droit de siéger au Parlement et limitant son pouvoir, le roi Guillaume décède. Son frère Ernest Auguste, conservateur, n’est pas animé des mêmes convictions et abroge la Constitution. Les frères Grimm, entourés d’autres professeurs et intellectuels, entament une lutte politique acharnée.

Relation touchante

Constitué d’interviews de chercheurs, de reconstitutions et d’interprétations des textes par les mots des frères Grimm eux-mêmes, ainsi que d’illustrations poétiques de leurs contes, ce documentaire plonge dans l’univers germanique du XIXe siècle. Le travail de la réalisatrice Gabriele Rose éclaire le contexte historique, intellectuel et politique, mais témoigne avant tout de l’amour immense que les frères Grimm portaient aux langues et à la littérature. La relation touchante entre les deux hommes, leurs combats politiques et les coulisses de leur histoire familiale méconnue constituent les fils rouges de ce portrait vivant du duo le plus connu de la littérature allemande.

Documentaire de Gabriele Rose (Allemagne, 2020, 53mn) disponible jusqu’au 04/04/2026