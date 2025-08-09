Née à Rouen en 1969, Céline Minard a étudié la philosophie et travaillé en librairie avant d’arpenter, dès 2004,...
Mikhaïl Boulgakov est une figure emblématique de la littérature russe du XXe siècle, connu surtout pour son œuvre magistrale...
À travers les artifices de l’intelligence, se dessine une révolution discrète mais profonde dans le domaine des anastyloses manuscrites....
Conférence organisée le 22 mai 2023 dans le cadre des « Nouvelles Rencontres » de l’UFR LLD, par les membres du...
Pétrone, également connu sous le nom de Titus Petronius Niger, était un écrivain romain du Ier siècle de notre...
Le 20 juillet 2025, Frantz Fanon aurait eu 100 ans. Auteur de renom, il n’a cessé d’analyser les mécanismes...
Philosophe espagnole qui a vécu en exil pendant 45 ans, María Zambrano a su réconcilier la philosophie et la...
Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry est l’un des livres les plus traduits au monde en raison de sa...
Il est le seul dont le fantôme est plus prégnant encore que le mythe ; l’unique poète à avoir...
Jean Genet, marqué par l’abandon et la délinquance, a été condamné 11 fois entre 1937 et 1944. Placé en...
Dans un cheminement libre – et subjectif ! – mené selon ces trois étapes, Agnès Spiquel aborde quelques aspects...
À travers ce film-procès, le cas Céline est abordé pour la première fois dans toute sa complexité. Du passage...
D’ordinaire, il fuit les entretiens et le laconisme de ses réponses fait désormais partie de sa légende. En septembre...
Considéré comme l’un des maîtres de la science-fiction, Isaac Asimov (1920-1992) a exploré des thématiques futuristes qui font écho aux...
Yvetot, ville calme aux abords de la côte normande, est le lieu d’enfance de l’écrivaine Annie Ernaux. Rouen, la...
Les éditions du Lys sont heureuses de présenter le dernier roman de Marie-Christine Descouard, Je ne suis pas là...
Il figure au palmarès des grands prix littéraires, l’auteur italo-suisse du « Mage du Kremlin » a accepté les...
L’œuvre de Cavalcanti tient en 43 poèmes : sonnets, ballades et chansons. Elle est d’une densité et d’une fulgurance...
« L’Épopée de Gilgamesh » est le plus ancien texte connu de l’humanité. Il relate les aventures d’un roi de Mésopotamie...
La Bibliothèque nationale de France (BNF) a une triple mission : collecter, conserver et mettre à la disposition du public...
