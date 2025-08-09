Si certains préfèrent ne rien savoir du labeur et des épreuves traversées pour la création d’une oeuvre, savourant bien plus l’expérience esthétique que l’histoire des coulisses, beaucoup d’autres sont fascinés par l’inspiration et l’aura qui émane de ce processus artistique. Dans cet épisode, découvrez le marquis de Sade.