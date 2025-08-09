Ressources Dans la même catégorie

Podcast Céline Minard Née à Rouen en 1969, Céline Minard a étudié la philosophie et travaillé en librairie avant d’arpenter, dès 2004,...

Podcast Boulgakov Mikhaïl Boulgakov est une figure emblématique de la littérature russe du XXe siècle, connu surtout pour son œuvre magistrale...

Conférence Les artifices de l’intelligence au service des anastyloses manuscrites À travers les artifices de l’intelligence, se dessine une révolution discrète mais profonde dans le domaine des anastyloses manuscrites....

Conférence La littérature de jeunesse, de 7 à 77 ans Conférence organisée le 22 mai 2023 dans le cadre des « Nouvelles Rencontres » de l’UFR LLD, par les membres du...

Podcast Pétrone (vers 27-66) Pétrone, également connu sous le nom de Titus Petronius Niger, était un écrivain romain du Ier siècle de notre...

Podcast La pensée de Frantz Fanon est-elle toujours présente ? Le 20 juillet 2025, Frantz Fanon aurait eu 100 ans. Auteur de renom, il n’a cessé d’analyser les mécanismes...

Podcast María Zambrano : philosophe de la raison poétique Philosophe espagnole qui a vécu en exil pendant 45 ans, María Zambrano a su réconcilier la philosophie et la...

Documentaire Arthur Rimbaud, le roman de Harar Il est le seul dont le fantôme est plus prégnant encore que le mythe ; l’unique poète à avoir...

Podcast Jean Genet : du voleur à l’écrivain culte Jean Genet, marqué par l’abandon et la délinquance, a été condamné 11 fois entre 1937 et 1944. Placé en...

Documentaire Le procès Céline À travers ce film-procès, le cas Céline est abordé pour la première fois dans toute sa complexité. Du passage...

Documentaire Philip Roth, sans complexe D’ordinaire, il fuit les entretiens et le laconisme de ses réponses fait désormais partie de sa légende. En septembre...

Documentaire Isaac Asimov, l’étrange testament du père des robots Considéré comme l’un des maîtres de la science-fiction, Isaac Asimov (1920-1992) a exploré des thématiques futuristes qui font écho aux...

Documentaire La Normandie d’Annie Ernaux┃Invitation Au Voyage Yvetot, ville calme aux abords de la côte normande, est le lieu d’enfance de l’écrivaine Annie Ernaux. Rouen, la...

Article Je ne suis pas là pour longtemps de Marie-Christine Descouard Les éditions du Lys sont heureuses de présenter le dernier roman de Marie-Christine Descouard, Je ne suis pas là...

Documentaire Giuliano da Empoli Il figure au palmarès des grands prix littéraires, l’auteur italo-suisse du « Mage du Kremlin » a accepté les...

Podcast Guido Cavalcanti – Le regard et la mort L’œuvre de Cavalcanti tient en 43 poèmes : sonnets, ballades et chansons. Elle est d’une densité et d’une fulgurance...

Podcast Gilgamesh – Accepter notre mortalité « L’Épopée de Gilgamesh » est le plus ancien texte connu de l’humanité. Il relate les aventures d’un roi de Mésopotamie...