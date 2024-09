Documentaire

Lorsqu’il emménage en 1882 dans la Maison à la Tour, un hôtel particulier situé au 2, rue Charles-Dubois à Amiens, Jules Verne est déjà un écrivain reconnu et fortuné. Passionné de voyages et de bateaux, le quinquagénaire a malgré tout privilégié une vie studieuse. Pendant les 18 années où il habitera dans cette belle demeure bourgeoise, il écrira plus de 30 romans. Cet auteur est encore une source d’inspiration pour de nombreux réalisateurs, auteurs et autres aventuriers en herbe.