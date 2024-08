Podcast



Céleste Albaret a joué un rôle capital dans la vie de Marcel Proust, devenant non seulement son employée mais aussi une figure clé dans le développement et la préservation de son œuvre. Engagée comme femme de ménage en 1913, Céleste Albaret s’est rapidement imposée comme une personne incontournable dans le quotidien de l’écrivain. Sa présence constante aux côtés de Proust lui a permis de maintenir une routine nécessaire à la création littéraire de ce dernier, tout en répondant à ses besoins personnels et professionnels.

L’influence de Céleste Albaret sur l’œuvre de Marcel Proust se révèle à travers sa capacité à créer un environnement propice à l’écriture. Proust, dont la santé était fragile, pouvait compter sur elle pour gérer les aspects logistiques et domestiques de sa vie, lui permettant ainsi de se concentrer entièrement sur son travail. Albaret était non seulement une aide précieuse mais aussi une présence réconfortante qui contribuait à maintenir un climat de sérénité nécessaire pour la création. En assurant le bon fonctionnement de son espace de travail et en veillant à ce que ses heures de sommeil et ses repas soient réguliers, elle a indirectement facilité le processus créatif de Proust.

La fascination que Marcel Proust éprouvait pour Céleste Albaret est également significative. Proust a souvent exprimé son admiration pour ses qualités humaines et son dévouement sans faille. Son regard se portait souvent sur elle avec une reconnaissance qui dépassait le simple cadre de l’employé à l’employeur. Albaret, par sa discrétion, sa compétence et son dévouement, a su captiver Proust au point de devenir une muse silencieuse, un témoin précieux de l’évolution de son œuvre. La relation qu’ils entretenaient allait au-delà du simple rapport de travail, se transformant en un lien personnel profond qui a nourri l’écrivain sur le plan émotionnel et psychologique.

En ce qui concerne la question de savoir qui a le plus servi l’autre, il est difficile de trancher de manière absolue. Céleste Albaret a certes apporté un soutien indéniable à Marcel Proust, facilitant son travail d’écriture et prenant soin de lui dans un moment de fragilité. Cependant, Proust, de son côté, lui a également permis de se réaliser professionnellement et personnellement, lui offrant une place dans une histoire littéraire prestigieuse. Leur relation était donc symbiotique : Proust avait besoin de l’assistance et du soutien d’Albaret pour mener à bien son œuvre, tandis qu’Albaret bénéficiait de la stabilité et de la reconnaissance que lui offrait son emploi auprès d’un écrivain de renom.

Céleste Albaret a joué un rôle crucial dans la préservation de la mémoire de Marcel Proust après sa mort. Elle a partagé ses souvenirs et ses expériences avec les chercheurs et les biographes, offrant des aperçus intimes sur la vie quotidienne de l’écrivain et les conditions dans lesquelles il a créé son chef-d’œuvre. Ses témoignages ont constitué une source inestimable pour comprendre la personnalité de Proust, ses habitudes de travail et ses interactions personnelles. Grâce à ses récits, elle a contribué à maintenir vivante la mémoire de l’écrivain, permettant ainsi aux générations futures d’apprécier pleinement l’ampleur et la profondeur de son œuvre.