Miriam Cahn est une artiste suisse qui s’est particulièrement illustrée dans la peinture, le dessin et la sculpture. Née en 1949 de parents privilégiés et cultivés, elle décide rapidement de s’écarter de son milieu et des injonctions bourgeoises qui s’y exercent. Elle milite pour les droits des femmes et réagit aux conflits politiques à travers son art qui devient alors une force de résistance. Pour cela, elle se concentre sur l’humain et engage son corps dans ses œuvres comme elle le fait avec les peintures Sarajevo ou Mare nostrum. La scénographie de ses expositions relève également de son expression artistique ainsi que le mode de fabrication des œuvres qu’elle veut toujours instantané.