Podcast

Edgar Degas fascine : figure majeure de l’impressionnisme, il a capté comme nul autre les mouvements des corps, les scènes de la vie moderne… et la solitude de l’artiste. Dandy devenu misanthrope, proche d’Ingres mais éloigné du monde, Degas laisse une œuvre inclassable, entre grâce et douleur.

Dans cet épisode, Franck Ferrand vous plonge dans l’intimité de l’homme derrière le génie. Entre maisons closes, opéras, isolement progressif et aveuglement tragique, découvrez l’itinéraire d’un peintre habité, jusqu’à sa fin recluse au 6 boulevard de Clichy.