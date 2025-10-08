Podcast

Daniel Arasse revient sur l’importance du cadrage dans la définition de la perspective. Pour illustrer son propos, il prend l’exemple de deux fresques célèbres : L’Annonciation du Couvent San Marco et celle de Cortone, réalisées toutes les deux par Fra Angelico aux alentours de 1430.

Né en 1944 à Alger, Daniel Arasse était le meilleur spécialiste français de l’art de la Renaissance italienne. Passionné et pédagogue, il savait capter son auditoire pour le pousser à voir derrière les toiles et les coups de pinceaux. C’est en 2001 qu’il rencontra la radio et en 2003 qu’il enregistra ses « Histoires de peintures », devenues une référence dans le monde entier.