L’historien de l’art Daniel Arasse nous emmène dans une exploration des différents systèmes de perspectives qui ont émaillé l’histoire de la peinture, et plus particulièrement celui inventé par l’architecte florentin Filippo Brunelleschi : la perspective monofocale, illustrée par la fresque réalisée par le peintre italien Masaccio dans l’église Santa Marian Novella à Florence entre 1425 et 1428.