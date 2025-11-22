Antoine-Jean Gros (1771-1835), l’un des plus célèbres élèves du peintre Jacques-Louis David (1748-1825), est à juste titre considéré comme un précurseur du Romantisme. Davantage encore que ses peintures, ses dessins témoignent d’un rapide éloignement de l’enseignement classique de son maître, jusqu’à la rupture définitive avec l’esthétique néoclassique et l’affirmation d’un nouveau style annonçant cette nouvelle tendance artistique. Dans les représentations les plus dramatiques, la facture libre et impétueuse des tracés à plume et des larges couches de lavis relève ces qualités fortes et originales de l’art de Gros qui poussèrent Delacroix à isoler l’artiste au sein de l’école davidienne et à le placer à la tête de la nouvelle école de peinture.