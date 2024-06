Documentaire

Né à Groot-Zundert en 1853, Vincent Van Gogh est un peintre et dessinateur néerlandais. Des toiles exposées dans les plus prestigieux musées du monde, des ventes qui atteignent des sommets, un merchandising fou autour de son œuvre… Van Gogh est devenu une marque puissante. Il incarne la figure absolue de l’artiste pauvre et maudit. Dans cet épisode, nous reviendrons sur la vie et les œuvres de cet artiste au destin tragique.

Un documentaire de Laurent-David Samama.