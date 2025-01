Documentaire

Les graffs laissent rarement indifférent. Souvent ils choquent les gens, parfois les enchantent : on parle de Street Art. Aujourd’hui, de plus en plus d’expositions sont consacrées à l’art de rue avec un marché qui se développe. Birdy Kids, crew lyonnais est déjà omniprésent dans les rues. Aujourd’hui, leurs activités se diversifient et ils intègrent le marché de l’art. Un documentaire de Nathalie Sibille et François Welterlin produit par Akatimi.