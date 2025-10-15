Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Rosa Bonheur, une femme libre C’était l’artiste la plus chère du monde au 19ème siècle. Rosa Bonheur est méconnue et pourtant, elle était très...

Documentaire Yves Zurstrassen : quand la musique peint à ma place Le documentaire suit Yves Zurstrassen dans son atelier à Bruxelles, dévoilant son approche unique de la peinture abstraite. Il...

Podcast La Vierge échappe à toute mesure Daniel Arasse revient sur l’importance du cadrage dans la définition de la perspective. Pour illustrer son propos, il prend...

Article À fleur de peau POCTB, 5 Rue des Grands Champs, Orléans, France29 septembre – 11 octobre 2025poctb.fr Au POCTB, Volodymyr Yushchenko présente À fleur...

Conférence Foujita, peintre classique? Michael Lucken, historien de l’art et professeur d’études japonaises à l’Inalco, évoque le style de Foujita au cours des...

Documentaire Pierre Bonnard, le maître des nabis Situé entre la fin de l’impressionnisme et le mouvement nabi, dont il est l’un des principaux membres, Pierre Bonnard...

Conférence Autour d’Altdorfer, grandeur et décadence de l’école du Danube Vers 1900 apparut l’idée qu’autour d’Altdorfer avaient existé, au sud-est de l’Allemagne, des artistes de même tendance regroupés sous...

Documentaire Frida Kahlo I Quelle Histoire Frida Kahlo a vécu, en plus d’une enfance difficile rythmée par sa santé fragile, un terrible accident. Profondément marquée,...

Podcast Banksy, l’illustre inconnu – Épisode 3 Qui est Banksy ? Si nous n’avons évidemment aucune certitude sur l’identité de cet artiste mondialement célèbre (mais inconnu),...

Documentaire Edgar Degas – Les Grands Maîtres de la Peinture Edgar Degas est un solitaire au tempérament difficile. Fuyant les conventions, il ne se plie pas à la rigueur...

Documentaire L’énigme Francis Bacon Entre puissance revisitée de ses œuvres et émouvants témoignages de ses proches, dont Marianne Faithfull, Terence Stamp ou la...

Documentaire Les grands maîtres de la peinture: Claude Monet Monet est reconnu comme étant l’un des créateurs de l’impressionnisme, le chef de file du mouvement, le plus convaincu...

Conférence Revoir Van Eyck. La Vierge du Chancelier Rolin Pour partager avec le public l’événement que représente cette restauration historique (l’œuvre n’avait jamais été restaurée depuis son entrée...

Documentaire Extreme graffiti : la nouvelle voie du tag Qu’il soit lumineux, au ras du bitume, king size, perché, à l’extincteur ou collé, le tag des années 2000...

Documentaire Vincent Van Gogh | Portrait d’un Artiste Fils de pasteur, Van Gogh deviendra d’abord prédicateur laïque puis évangéliste. A Anvers, il étudiera le dessin et l’aquarelle...

Documentaire Pierre Soulages Pierre Soulages fut une légende de l’art contemporain, il est décédé le 26 octobre 2022 à l’âge de 102...

Conférence Pierre Bonnard. Peindre l’Arcadie Pierre Bonnard, peintre emblématique du postimpressionnisme et cofondateur du mouvement des Nabis, a toujours cherché à capturer un monde...