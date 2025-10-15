Des milliers de touristes affluent de toute la France et du monde entier pour goûter aux plaisirs de la côte d’Azur : Saint Tropez, Nice, Cannes. Tous les éléments seront réunis pour passer à l’acte : racket, vol à la tire, vol de voitures, agressions, bagarres , cambriolages. Quatre mois sous tension. Gendarmerie, bac, sauveteurs, gendarmerie maritime, pompiers, policiers de proximité, unités spéciales anticambriolages, lutte contre le grand banditisme : Un documentaire pour placer le projecteur sur tous ceux qui, au quotidien tentent de relever le défi, pour assurer le bon déroulement des vacances.
