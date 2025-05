Documentaire

Salvador Dalí, né à Figueras le 11 mai 1904, et mort dans la même ville, le 23 janvier 1989, était peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain espagnol. Considéré comme l’un des principaux représentants du surréalisme, il est l’un des plus célèbres peintres du XXème siècle. « La Girafe en Feu », « La Persistance de la mémoire », le « Christ de saint Jean de la Croix » et « La Gare de Perpignan » comptent parmi ses œuvres les plus célèbres.