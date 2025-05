Documentaire

Roy Fox Lichtenstein, né le 27 octobre 1923 à Manhattan (New York), où il est mort le 29 septembre 1997, était un professeur et peintre américain de Pop Art. Avec Andy Warhol, il est probablement le représentant le plus connu de ce mouvement artistique. Sa percée eut lieu en 1961 avec le tableau Look Mickey. Ses toiles seront par la suite inspirées des bandes dessinées (« comics »). Dans chaque épisode de « 1000 chefs-d’œuvre », un tableau est présenté. L’analyse, brève mais détaillée, le compare à des œuvres apparentées et le replace dans le contexte de la vie de l’artiste ainsi que dans sa période de création. Ce faisant, la série couvre un large éventail d’œuvres, en passant par des peintures du XVème siècle jusqu’à des pièces d’art moderne.