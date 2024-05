Documentaire

Fils de pasteur, Van Gogh deviendra d’abord prédicateur laïque puis évangéliste. A Anvers, il étudiera le dessin et l’aquarelle puis la peinture à l’huile. Il rencontrera à Paris Pissaro, Lautrec et Gauguin avec qui il passera beaucoup de temps. C’est après une dispute avec ce dernier à Arles, qu’il se tranchera l’oreille. Il entrera de lui-même à l’asile pour être soigné, mais son mal de vivre le rattrapera et, à Anvers, il se suicidera. Laissant une oeuvre intense Van Gogh ne sera reconnu qu’après sa mort, mais son style marquera très fortement la peinture du XXème Siècle.