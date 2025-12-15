L’art peut-il contenir le temps qui passe ? On Kawara est né au Japon en 1933 à l’aube de la seconde guerre mondiale. Il appartient à la génération des artistes conceptuels qui remettent l’idée au centre de la création et recherchent un dépouillement formel et émotionnel dans leur oeuvres. A partir des années 60, alors qu’il s’installe à New York, il s’attaque à un concept précis : celui de l’écoulement du temps. Au travers, notamment, de ses fameuses « peintures de dates » ou encore de sa série des « I am still alive », il témoigne de sa présence au monde à un moment donné. Reconnu pour sa rigueur et sa discipline, On Kawara aura veillé à appliquer des règles de création strictes et élevé l’accumulation au rang d’art.