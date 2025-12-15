Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les maîtres de Rome – Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci En 1513, la présence conjointe de Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci dans la Ville éternelle marque l’apogée de...

Conférence Charles Gleyre, le romantique repenti Charles Gleyre incarne une figure singulière de la peinture du XIXe siècle, oscillant entre l’ardeur du romantisme et la...

Conférence Zito Eleutheria ! Eugène Delacroix un philhellène romantique A travers l’exemple magistral de La Grèce sur les ruines de Missolonghi, cette conférence se propose d’évoquer les enjeux...

Conférence Peinture et poésie: un dialogue entre les arts « La poésie est comme la peinture » : c’est par ce vers du poète latin Horace que s’élabore...

Conférence Géricault, généalogie de la peinture On connaît Géricault pour ses peintures de chevaux transis par la foudre, pour ses portraits d’enfants les plus troublants...

Article Botticelli, l’icône artistique de la Renaissance Dans le vaste panthéon de l’histoire de l’art, peu de noms résonnent avec autant d’élégance et de mystère que...

Documentaire D’Istanbul au Caire, mille manières d’être moderne Istanbul, Beyrouth, Bagdad, Le Caire. Dès la fin du XIXème siècle, pour se former aux nouvelles techniques de création,...

Documentaire John Singer Sargent, peindre l’élégance De Paris à Londres en passant par Boston, l’Américain John Singer Sargent, épris de mode, a immortalisé la haute...

Documentaire Felice Varini Felice Varini se présente avant tout comme un peintre. Un peintre pas comme les autres puisque les supports premiers...

Documentaire Mary Cassatt, peintre impressionniste Souvent réduite à ses portraits de mères et d’enfants, l’Américaine Mary Cassatt a joué un grand rôle au sein...

Documentaire Monet aux falaises d’Etretat A Etretat, Monet a peint plus de 80 toiles. Mais le lieu n’est accessible qu’à marée basse et la...

Documentaire Charlotte Salomon, la jeune fille et la vie Entre 1940 et 1942, Charlotte Salomon, une jeune juive berlinoise exilée dans le midi de la France, a raconté...

Documentaire Les petits secrets des grands tableaux | Le Négrier Trente ans après l’abolition de la traite négrière par le Royaume-Uni, le peintre britannique J. M. W. Turner donne...

Conférence Pierre Bonnard. Peindre l’Arcadie Pierre Bonnard, peintre emblématique du postimpressionnisme et cofondateur du mouvement des Nabis, a toujours cherché à capturer un monde...

Conférence Hyacinthe Rigaud, au service de Sa Majesté Peintre du plus célèbre des portraits du Roi-Soleil, Hyacinthe Rigaud demeure dans les esprits comme l’un des maîtres du...

Podcast La Joconde – Histoires de peintures L’historien de l’art Daniel Arasse analyse le tableau de Léonard de Vinci, « fascinant par sa densité et sa sobriété »...

Documentaire La rue est sa toile : Ernest Pignon Ernest Bien avant que la vague Banksy ne déferle sur le monde du street art, Ernest Pignon Ernest a fait...

Documentaire Jean Monnet – L’homme de l’ombre visionnaire Rien ne prédisposait ce négociant en cognac à devenir l’un des pères fondateurs de l’Europe. Plongée dans la vie...