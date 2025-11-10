Documentaire

Comment la musique a profondément inspiré et infusé l’oeuvre de Vassily Kandinsky (1866-1944), pionnier de l’abstraction. Une exploration sensible de l’univers du peintre avant-gardiste, considéré comme l’un des artistes phares du XXe siècle.

Moscou, automne 1896. Un jeune professeur de droit assiste à un opéra de Wagner qui le bouleverse et provoque en lui une expérience de synesthésie – une myriade de couleurs et de formes étranges se mêlent en lui au son des instruments dans un déluge de sensations. Rattrapé par sa passion pour la peinture, Vassily Kandinsky, 30 ans, voit son destin basculer. Né en 1866, ce fils d’une famille russe éclairée décide alors d’être artiste, avec un ardent désir : mettre en vibration l’âme et l’esprit de celles et ceux qui regarderont ses œuvres. À Munich où il s’installe pour se former, les techniques académiques l’ennuient, lui qui ambitionne de dépasser les apparences pour se concentrer uniquement sur les couleurs, échos d’émotions intérieures. Cherchant à travailler comme un compositeur, Kandinsky expérimente aux côtés de sa compagne, la peintre Gabriele Münter, et improvise pour s’éloigner du figuratif à partir de 1909. Éclipsé par les fauves et moqué, l’artiste doute, avant de replonger dans la musique. Le 2 janvier 1911, un concert d’Arnold Schönberg, père de la musique atonale avec lequel il entamera une correspondance stimulante, l’incite à achever sa révolution. Quelques mois plus tard, avec Tableau avec cercle et ses formes en lévitation, Kandinsky signe un radical manifeste avant-gardiste. Animateur du groupe Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu), il théorise sa pensée dans le livre Du spirituel dans l’art, avant de rejoindre l’école du Bauhaus, se reconnaissant dans cette utopie d’un art total, où il s’épanouit au cours d’une intense période créative. Jusqu’à ce que le régime nazi estampille sa peinture « art dégénéré », l’obligeant à fuir et à se réfugier à Paris avec sa jeune épouse Nina.

À l’heure où la Philharmonie de Paris lui consacre une exposition, ce documentaire sensible explore l’univers de Vassily Kandinsky à travers sa passion pour la musique, qui n’a cessé d’inspirer et d’infuser son œuvre. Nourrie par l’éclairage de musicologues et d’historiens de l’art – parmi lesquels Angela Lampe, conservatrice des collections d’art moderne du Centre Pompidou –, une plongée dans l’univers de cet artiste majeur du XXe siècle qui a traversé guerres et révolutions en luttant pour réinventer la peinture. Peu avant sa mort, en 1944, l’auteur du chef-d’œuvre Jaune-rouge-bleu, qui aura connu plusieurs épisodes dépressifs, dira, comme apaisé : « Il y a dans mes tableaux un calme acquiescement à la vie. »

La Philharmonie de Paris dédie une exposition à la place de la musique dans l’oeuvre de Kandinsky. Jusqu’au 1er février 2026.

Documentaire de Pierre-Henri Gibert (France, 2024, 52mn) disponible jusqu’au 24/05/2026