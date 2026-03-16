Documentaire

Et si les tableaux d’Auguste Renoir (1841-1919) étaient plus modernes qu’on ne l’imagine ? Redécouverte d’une œuvre joyeuse et empathique, témoin d’une vision profondément utopique de son époque.

Ses tableaux débordent d’amour, d’intimité, de joie… C’est l’une des raisons pour lesquelles certains spécialistes, y voyant du “sentimentalisme”, ont du mal à les prendre au sérieux. Pourtant, ce tempérament est précisément ce qui fait d’Auguste Renoir (1841-1919) un artiste à part parmi les peintres de la modernité parisienne. Il est l’un des premiers à expérimenter, avec ses camarades d’atelier Claude Monet, Alfred Sisley et Frédéric Bazille, la peinture en plein air “sur le motif” et contribuera à fonder le groupe impressionniste avant de suivre une voie propre, plus attachée à la figure humaine qu’au paysage. Si ses contemporains – notamment les réalistes comme Manet, Degas ou Caillebotte – peignent d’un œil détaché, volontiers critique, la solitude à l’heure de la révolution industrielle, les villes qui se transforment au rythme des grands travaux, les chocs de la guerre franco-prussienne ou de la Commune, Renoir prend de ces représentations un contrepied profondément humaniste. Partant d’une observation de son milieu, une bourgeoisie bohème qui s’adonne à des loisirs nouveaux, il compose dans ses œuvres un microcosme, une société rêvée : la jeunesse et la gaieté, la beauté et le désir, la liberté et la tendresse gouvernent son utopie. Scènes de détente entre amis dans Le déjeuner des canotiers ou le Bal du moulin de la Galette, scènes de couples joueuses ou intimiste comme les Danses, puis tableaux de famille paisibles et baigneuses pleines de sensualité… Entre sa touche réaliste des années 1860, sa peinture lumineuse des années 1870 et sa dernière période, où dominent les grands nus, c’est une peinture dont la forme ne cesse de se réinventer, dans un dialogue avec ses pairs autant qu’avec les maîtres du passé. Une peinture du lien, dans tous les sens du terme.

Œil amoureux

Éclairé par des historiens de l’art, notamment Paul Perrin, directeur des collections et de la conservation au musée d’Orsay et commissaire de l’exposition “Renoir et l’amour”, ce film, plutôt qu’une sage biographie de l’artiste, propose une déambulation à travers ses tableaux et ceux de ses contemporains, pour redécouvrir l’œuvre vibrante et lumineuse de celui qu’on a surnommé “le peintre du bonheur”. Ce sont les Mémoires de son fils, le cinéaste Jean Renoir (Pierre-Auguste Renoir, mon père, 1962), qui guident le voyage, multipliant les allers-retours entre les époques et les styles. Sans faire l’impasse sur les aspects aujourd’hui plus controversés de ses toiles – notamment le regard très masculin qui imprègne sa représentation des femmes –, on se replonge dans une œuvre d’une étonnante modernité qui témoigne d’une vision forte de la peinture, dominée par des qualités d’harmonie et d’unité, et d’un œil amoureux, plein d’empathie, porté sur le monde.

Documentaire de Camille Ménager (France, 2025, 53mn) disponible jusqu’au 19/06/2026