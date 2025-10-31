Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Edvard Munch, Un peintre et ses démons Plongée dans la vie et la psyché torturée du peintre norvégien Edvard Munch (1863-1944), artiste fou dont l’oeuvre hautement...

Podcast Apprendre à voir et aimer la peinture en moins de deux heures Hector Obalk, historien et critique d’art, invite à découvrir les subtilités de la peinture dans une approche immersive et...

Podcast Le clair-obscur : de la peinture aux jeux-vidéo, histoire d’une esthétique Comment représenter la nuit ? À la Renaissance, les peintres ont eu recours à la lumière, inventant une esthétique...

Documentaire Edouard Manet, père de la peinture moderne Edouard Manet est considéré à tort comme l’un des pères de l’impressionnisme. Il se distingue de ce mouvement par...

Documentaire Côte d’Azur sous tension : criminalité estivale Des milliers de touristes affluent de toute la France et du monde entier pour goûter aux plaisirs de la...

Documentaire Rosa Bonheur, une femme libre C’était l’artiste la plus chère du monde au 19ème siècle. Rosa Bonheur est méconnue et pourtant, elle était très...

Documentaire Yves Zurstrassen : quand la musique peint à ma place Le documentaire suit Yves Zurstrassen dans son atelier à Bruxelles, dévoilant son approche unique de la peinture abstraite. Il...

Documentaire L’énigme Francis Bacon Entre puissance revisitée de ses œuvres et émouvants témoignages de ses proches, dont Marianne Faithfull, Terence Stamp ou la...

Conférence Cézanne et la pomme (2/2) A travers ses natures mortes, le peintre veut “Étonner le monde avec une pomme”. Cézanne et son impact sur...

Documentaire Les petits secrets des grands tableaux | Le Négrier Trente ans après l’abolition de la traite négrière par le Royaume-Uni, le peintre britannique J. M. W. Turner donne...

Documentaire L’intuition en couleurs, dans l’atelier secret de Luc Marelli Luc Marelli est le peintre des couleurs en très grands formats. Après 33 ans de labeur, l’artiste genevois imagine...

Documentaire Warhol, un prophète américain Du pape du Pop Art, Andy Warhol, nous connaissons tous ses célèbres portraits de Marilyn ou les soupes Campbell...

Conférence Cinq artistes – Cinq stars de l’art L’histoire de l’art est jalonnée de grands noms. Autour de cinq artistes « stars », nous nous interrogerons sur...

Documentaire Le diamant d’Ingres – Le monde dans un tableau Quand la bague d’une jeune femme portraiturée par Jean-Auguste-Dominique Ingres ouvre une fenêtre sur des mondes lointains et sur...

Documentaire Judit Reigl : redécouvrons ensemble les œuvres de cette peintre abstraite Née en 1923 à Kapuvar à l’ouest de la Hongrie, Judit Reigl s’était installée en France en 1950. Peintre...

Documentaire Le ministre des poubelles Alors que son pays, la RD Congo, avance vers des élections incertaines, Le Ministre des Poubelles de Kinshasa, Emmanuel...

Documentaire Edgar Degas, peintre et sculpteur Peintre et sculpteur, Edgar Degas est aujourd’hui considéré comme un impressionniste bien qu’il resta en marge de ce courant....

Documentaire Drôle d’oiseau Les graffs laissent rarement indifférent. Souvent ils choquent les gens, parfois les enchantent : on parle de Street Art....