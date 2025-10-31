Plongée dans la vie et la psyché torturée du peintre norvégien Edvard Munch (1863-1944), artiste fou dont l’oeuvre hautement...
Hector Obalk, historien et critique d’art, invite à découvrir les subtilités de la peinture dans une approche immersive et...
C’est l’une des œuvres les plus connues de la peinture française, et pourtant… elle n’existe pas vraiment. Retour sur...
Comment représenter la nuit ? À la Renaissance, les peintres ont eu recours à la lumière, inventant une esthétique...
Edouard Manet est considéré à tort comme l’un des pères de l’impressionnisme. Il se distingue de ce mouvement par...
Des milliers de touristes affluent de toute la France et du monde entier pour goûter aux plaisirs de la...
C’était l’artiste la plus chère du monde au 19ème siècle. Rosa Bonheur est méconnue et pourtant, elle était très...
Le documentaire suit Yves Zurstrassen dans son atelier à Bruxelles, dévoilant son approche unique de la peinture abstraite. Il...
Entre puissance revisitée de ses œuvres et émouvants témoignages de ses proches, dont Marianne Faithfull, Terence Stamp ou la...
A travers ses natures mortes, le peintre veut “Étonner le monde avec une pomme”. Cézanne et son impact sur...
Trente ans après l’abolition de la traite négrière par le Royaume-Uni, le peintre britannique J. M. W. Turner donne...
Luc Marelli est le peintre des couleurs en très grands formats. Après 33 ans de labeur, l’artiste genevois imagine...
Du pape du Pop Art, Andy Warhol, nous connaissons tous ses célèbres portraits de Marilyn ou les soupes Campbell...
L’histoire de l’art est jalonnée de grands noms. Autour de cinq artistes « stars », nous nous interrogerons sur...
Quand la bague d’une jeune femme portraiturée par Jean-Auguste-Dominique Ingres ouvre une fenêtre sur des mondes lointains et sur...
Née en 1923 à Kapuvar à l’ouest de la Hongrie, Judit Reigl s’était installée en France en 1950. Peintre...
Alors que son pays, la RD Congo, avance vers des élections incertaines, Le Ministre des Poubelles de Kinshasa, Emmanuel...
Peintre et sculpteur, Edgar Degas est aujourd’hui considéré comme un impressionniste bien qu’il resta en marge de ce courant....
Les graffs laissent rarement indifférent. Souvent ils choquent les gens, parfois les enchantent : on parle de Street Art....
Modeste employé du Service des eaux de Mulhouse, de santé fragile, Joseph Steib (1898-1966) résiste par sa peinture. En...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site