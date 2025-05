Documentaire

« La Madone de Laroque » raconte l’histoire de trois hommes et d’un mystérieux tableau. Tout commence en pays cévenol où vivent les trois amis : Guy Fadat, éducateur spécialisé, François Leclerc, ébéniste et Jacques Proust, retraité. Une passion commune les unit : la Chine. Ils chinaient chacun de leur côté jusqu’au jour où ils décident de s’associer virtuellement : « pour le plaisir de ne pas être seul au moment de la découverte d’un objet », commente Jacques Proust.Deux mois après cette décision de partager les achats et les bénéfices éventuels, une découverte va changer le cours de leur vie. Un samedi d’octobre 1998, rentrant bredouilles de puces régionales, ils s’arrêtent dans le dépôt-vente du village de Laroque. Un tableau en très mauvais état, les intrigues.Ils le décrochent, le retournent et le support en bois éveille la curiosité de François, l’ébéniste. Après réflexion, ils décident de l’acheter en marchandant le prix, Chine oblige. De 1900 francs, le tableau passe à 1500 ; l’affaire est conclue.De retour dans l’ancien moulin à eau où vit Jacques, ils le nettoient avec précaution. Ils se trouvent alors devant une Madone de type Renaissance, avec deux enfants dans les bras, dont l’un, Jésus, tête le sein de la Vierge. Leur voisine évoque immédiatement Léonard de Vinci : « on a entendu, cela nous parut un peu énorme, mais à partir de là, on a commencé les recherches » comment-ils.Sans l’imaginer réellement, commence alors une véritable course de haies. Ils veulent avant tout ne pas se faire dévorer par le marché de l’art et décident alors d’interroger les spécialistes de Léonard de Vinci dans les plus grands musées du monde, photos et questions à l’appui. À leur grande surprise, les conservateurs répondent, chacun d’entre eux évoque tel ou tel élève du Maître.Au fil des mois, les indices favorables s’accumulent et peu à peu la Madone envahit complètement leur vie : « ce tableau, on l’a en permanence dans la tête, c’est quasi obsessionnel ». À force de superposer des diapositives d’autres œuvres de Léonard sur les détails de leur tableau, de comparer, d’étudier par grossissement à l’ordinateur, ils deviennent spécialistes de leur toile marouflée sur bois. Contre vents et marées, les trois amis poursuivent leur enquête, au risque de passer pour des entêtés ! « c’est vrai qu’on nous prend parfois pour des illuminés, mais c’est normal, car ça paraît incroyable de trouver un Léonard de Vinci dans les Cévennes, mais on n’est pas si loin de l’Italie… » précise François.Aujourd’hui le rêve continue. Un rêve qui leur appartient, mais est aussi universel : c’est la quête du Graal, la découverte d’un trésor, une histoire à raconter à la veillée.Réalisateur : Guy Brousmiche