Article L’épopée de la modernité : les mouvements artistiques qui ont bouleversé notre regard L’histoire de l’art a connu une accélération sans précédent entre la fin du XIXe siècle et le milieu du...

Podcast La véritable histoire de la première exposition des Impressionnistes Comment est né le plus important mouvement artistique de la seconde moitié du 19e siècle ? D’où vient le...

Article 4 tableaux célèbres qui cachent des secrets L’art pictural ne se résume pas toujours à une simple expérience esthétique ou à la capture d’un instantané historique....

Conférence L’aventure impressionniste – La technique On reconnaît les peintures impressionnistes à leur gamme colorée et leur touche rapide, mais en réalité chacun des peintres...

Article 4 messages cachés de la Chapelle Sixtine Au cœur du Vatican, la Chapelle Sixtine demeure l’un des sommets de l’ingéniosité humaine, attirant chaque année des millions...

Podcast Edgar Degas, peintre des danseuses Edgar Degas fascine : figure majeure de l’impressionnisme, il a capté comme nul autre les mouvements des corps, les...

Conférence Naples pour passion : les chefs-d’œuvre de la collection De Vito Plongez dans un été envoûtant à Naples au XVIIe siècle ! Découvrez une collection prestigieuse de peintures napolitaines, offrant...

Conférence L’arbre dans art, un souci écologique ? De tout temps, l’arbre semble avoir été un motif privilégié dans l’histoire de la peinture, mais son statut artistique...

Documentaire Les grands maîtres de la peinture: Pierre-Auguste Renoir Membre à part entière du groupe impressionniste, Pierre Auguste Renoir évolue dans les années 1880 vers un style plus...

Podcast Piero della Francesca (1412/13-1492) « Piero della Francesca est le premier et sera longtemps le seul peintre moderne à penser que la peinture est...

Documentaire Vincent van Gogh – Les Grands Maîtres de la Peinture Vincent Van Gogh commence sa carrière d’artiste en 1880 à l’âge de 27 ans. Il est l’un des artistes...

Documentaire Les grands maîtres de la peinture: Claude Monet Monet est reconnu comme étant l’un des créateurs de l’impressionnisme, le chef de file du mouvement, le plus convaincu...

Documentaire Mary Cassatt, peintre impressionniste Souvent réduite à ses portraits de mères et d’enfants, l’Américaine Mary Cassatt a joué un grand rôle au sein...

Documentaire Oskar Kokoschka – Portraits européens De son portrait du chancelier Adenauer en 1966 à ses débuts fracassants au sein de la Sécession viennoise, ce documentaire...

Documentaire Fabienne Verdier, peindre l’instant Peu connue en France alors que ses oeuvres sont à Beaubourg et qu’elles côtoient, au sein de la fondation...

Documentaire Suzanne Valadon, peintre sans concession Fille d’une blanchisseuse, Suzanne Valadon a bravé les conventions de son temps pour arracher le droit de peindre. En...

Documentaire Le Centre Pompidou raconté par ses anges gardiens Le Centre Pompidou, situé au cœur de Paris, est l’un des musées d’art moderne et contemporain les plus importants...