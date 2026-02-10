L’histoire de l’art a connu une accélération sans précédent entre la fin du XIXe siècle et le milieu du...
Comment est né le plus important mouvement artistique de la seconde moitié du 19e siècle ? D’où vient le...
L’art pictural ne se résume pas toujours à une simple expérience esthétique ou à la capture d’un instantané historique....
On reconnaît les peintures impressionnistes à leur gamme colorée et leur touche rapide, mais en réalité chacun des peintres...
Au cœur du Vatican, la Chapelle Sixtine demeure l’un des sommets de l’ingéniosité humaine, attirant chaque année des millions...
Edgar Degas fascine : figure majeure de l’impressionnisme, il a capté comme nul autre les mouvements des corps, les...
Plongez dans un été envoûtant à Naples au XVIIe siècle ! Découvrez une collection prestigieuse de peintures napolitaines, offrant...
De tout temps, l’arbre semble avoir été un motif privilégié dans l’histoire de la peinture, mais son statut artistique...
Membre à part entière du groupe impressionniste, Pierre Auguste Renoir évolue dans les années 1880 vers un style plus...
« Piero della Francesca est le premier et sera longtemps le seul peintre moderne à penser que la peinture est...
Les plus grands musées au monde vous ouvrent leurs portes ! Du Louvre au MET, en passant par le...
Vincent Van Gogh commence sa carrière d’artiste en 1880 à l’âge de 27 ans. Il est l’un des artistes...
John Everett Millais, né le 8 juin 1829 à Southampton et mort le 13 août 1896 à Londres, était...
Monet est reconnu comme étant l’un des créateurs de l’impressionnisme, le chef de file du mouvement, le plus convaincu...
Souvent réduite à ses portraits de mères et d’enfants, l’Américaine Mary Cassatt a joué un grand rôle au sein...
De son portrait du chancelier Adenauer en 1966 à ses débuts fracassants au sein de la Sécession viennoise, ce documentaire...
Peu connue en France alors que ses oeuvres sont à Beaubourg et qu’elles côtoient, au sein de la fondation...
Fille d’une blanchisseuse, Suzanne Valadon a bravé les conventions de son temps pour arracher le droit de peindre. En...
Le Centre Pompidou, situé au cœur de Paris, est l’un des musées d’art moderne et contemporain les plus importants...
Rembrandt Harmenszoon van Rijn naît au début du 17ème siècle dans une famille de la petite bourgeoisie établie. À...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site