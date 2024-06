Podcast

Comment est né le plus important mouvement artistique de la seconde moitié du 19e siècle ? D’où vient le terme “impressionnisme” ? De quelle façon Monet, Degas, Morisot et les autres représentants de ce mouvement se sont-ils affranchis des codes artistiques de leur époque ?

Apparu en France dans les années 1870, ce courant artistique a rompu avec les conventions établies de l’époque pour offrir une nouvelle façon de percevoir et de rendre compte du monde.

Les impressionnistes se sont distingués par leur volonté de capturer l’instantanéité des scènes et des paysages, privilégiant la lumière naturelle et les effets atmosphériques. Ils ont rejeté les techniques rigides de l’Académisme au profit d’une peinture plus spontanée et libre, où la couleur et la texture jouent un rôle essentiel.

À travers leurs œuvres, les artistes impressionnistes ont cherché à saisir les impressions fugitives et changeantes de la réalité, souvent en plein air, pour restituer l’émotion et la vérité de l’instant. Des noms tels que Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Berthe Morisot, et d’autres encore, sont associés à ce mouvement révolutionnaire qui a influencé non seulement la peinture, mais aussi la sculpture, la littérature et la musique.

Le terme « impressionnisme » lui-même est dérivé du tableau emblématique de Claude Monet, « Impression, soleil levant », exposé pour la première fois en 1874. Ce titre a été utilisé de manière péjorative par un critique d’art, mais il est rapidement devenu le nom de ce mouvement avant-gardiste qui a marqué la transition entre le réalisme du XIXe siècle et les mouvements artistiques modernes du XXe siècle.

Les techniques impressionnistes de peinture, telles que les coups de pinceau rapides et visibles, les juxtapositions de couleurs complémentaires pour créer des effets de lumière vibrants, et l’accent mis sur les variations atmosphériques, ont transformé la manière dont l’art était perçu et apprécié. Plutôt que de chercher à représenter une réalité figée et idéalisée, les impressionnistes ont préféré capturer la fluidité et la beauté fugace de la nature et de la vie quotidienne.