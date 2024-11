Conférence

La couleur rose est aujourd’hui profondément ancrée dans notre culture, et son symbolisme s’étend bien au-delà de son apparente douceur. Issue d’un mélange de rouge et de blanc, elle allie la force et la passion du premier à la pureté et la sérénité du second, créant ainsi une teinte unique, douce et dynamique. Cependant, le rose n’a pas toujours été perçu comme il l’est aujourd’hui. Son histoire est marquée par des évolutions sociales, artistiques et culturelles qui lui ont conféré une symbolique riche et variée.