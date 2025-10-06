Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pierre Bonnard, le maître des nabis Situé entre la fin de l’impressionnisme et le mouvement nabi, dont il est l’un des principaux membres, Pierre Bonnard...

Conférence Autour d’Altdorfer, grandeur et décadence de l’école du Danube Vers 1900 apparut l’idée qu’autour d’Altdorfer avaient existé, au sud-est de l’Allemagne, des artistes de même tendance regroupés sous...

Documentaire Frida Kahlo I Quelle Histoire Frida Kahlo a vécu, en plus d’une enfance difficile rythmée par sa santé fragile, un terrible accident. Profondément marquée,...

Podcast Perspective et annonciation Daniel Arasse revient sur l’invention de la perspective et son succès dans la peinture florentine à partir de 1420....

Article Bernard Buffet : l’enfant prodige maudit de la peinture française Né dans une époque de bouleversements, Bernard Buffet est devenu l’un des peintres français les plus remarquables de la...

Article Gustave Courbet ou l’art réaliste On peut attribuer de multiples interprétations au terme « réaliste » : tantôt il désigne un courant pictural ancré dans la...

Podcast Pourquoi Salvador Dalí a-t-il peint des montres molles ? Salvador Dalí, figure incontournable du surréalisme, a marqué l’histoire de l’art avec un motif devenu mythique : les montres...

Documentaire Dali, tout le génie d’un artiste surréaliste Il est aussi connu pour son génie que sa folie, c’est Dali. Le célèbre peintre a marqué à tout...

Documentaire Polichinelle et Saltimbanques, 1793, Tiepolo L’une des toutes dernières fresques peintes par Domenico Tiepolo dans l’intimité de sa villa familiale, au moment où Bonaparte...

Documentaire Hitler en enfer : le rêve du peintre Joseph Steib Modeste employé du Service des eaux de Mulhouse, de santé fragile, Joseph Steib (1898-1966) résiste par sa peinture. En...

Podcast La peinture, pensée non verbale L’historien de l’art Daniel Arasse nous emmène dans une exploration des différents systèmes de perspectives qui ont émaillé l’histoire...

Documentaire Quand Yan Pei-Ming Réinvente Courbet Yan Pei-Ming prépare des expositions dédiées à Gustave Courbet pour le musée d’Ornans et le musée d’Orsay. Cet artiste...

Documentaire Mona Caron : l’artiste qui voit grand Des fleurs sauvages ou des herbes folles, qui dominent Bombay, San Francisco ou Le Locle, c’est la signature de...

Documentaire Pierre-Joseph Redouté, les fleurs au bout du pinceau Découvrez le parcours exceptionnel d’un artiste s’étant rendu célèbre pour avoir peint à la perfection les fleurs. Il s’agit...

Conférence Ni nature, ni morte. Conversation avec Miquel Barceló Miquel Barceló est sans conteste le grand peintre contemporain de la Nature morte thème qui revient régulièrement dans son...

Documentaire James Tissot – L’étoffe d’un peintre Portraitiste de la haute société, James Tissot (1836-1902) a saisi, derrière les mondanités, les mutations de son temps. Une...

Conférence L’art abstrait A travers des expositions et des conférences, Gérard Escougnou partage son enthousiasme et sa passion pour l’art abstrait. Des...