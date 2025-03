Conférence

Pierre Bonnard, peintre emblématique du postimpressionnisme et cofondateur du mouvement des Nabis, a toujours cherché à capturer un monde baigné de lumière et de couleurs chatoyantes. Son œuvre, imprégnée d’une atmosphère intime et sensorielle, trouve une résonance particulière dans la notion d’Arcadie, ce territoire mythique souvent associé à un paradis terrestre empreint de sérénité et d’harmonie.