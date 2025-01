Documentaire

Yan Pei-Ming prépare des expositions dédiées à Gustave Courbet pour le musée d’Ornans et le musée d’Orsay. Cet artiste d’origine shanghaïenne, installé à Dijon, célèbre pour ses immenses portraits en noir et blanc ou en rouge et blanc (Mao, Bruce Lee, le Pape, ou Mona Lisa), souhaite confronter ses œuvres à celles du maître du réalisme, né à Ornans il y a deux siècles. Leurs toiles s’entremêleront, créant un dialogue artistique unique. Préférant l’allusion et le clin d’œil, Yan Pei-Ming invite à suivre le parcours de sa réflexion, depuis l’ébauche de ses idées jusqu’à leur réalisation dans son atelier, véritable sanctuaire créatif.

Réalisation : Michel Quinejure